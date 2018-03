Kary Correa es duramente criticada por publicar sexy foto

"Tan sería que te veías y enseñando las nal…", fue el principal reclamo que recibió la conductora de ESPN, Kary Correa, tras publicar una imagen de espaldas y con un short rosa.

La guapa reportera sorprendió al publicar una imagen en la que aparece con ropa deportiva haciendo ejercicio y de espaldas, como nunca antes lo había hecho.

No obstante, los comentarios negativos no faltaron en la publicación que llegó a los más de 16 mil 'me gusta', criticando que no tenía la 'necesidad' de enseñar de más, pues es considerada como una de las mejores periodistas deportivas.

Kary Correa es una de las comentaristas deportivas más queridas de la televisión, su gran talento y belleza han conquistado a los amantes de los deportes.

Yo extrañar?… Naaaaa! ☀ A post shared by Kary Correa (@karycorrear) on Jan 2, 2018 at 10:25am PST

