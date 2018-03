John Cena audiciona para ser el nuevo 'Steve' de 'Las Pistas de Blue'

El legendario luchador de la WWE, John Cena, sigue abriéndose paso en otros ámbitos fuera del ring, especialmente en el dedicado al público infantil.

Y es que el Marine despertó sospechas respecto a su futuro en la televisión, pues el editor de 'Adweek', Jason Lynch, publicó una imagen en la que aparece el gladiador estadounidense con el famoso suéter a rayas que portaba 'Steve', en Las Pistas de Blue.

"John Cena audiciona para ser el nuevo anfitrión #BluesClues", es el mensaje que acompaña la postal que correspondería la audición de Cena para el papel del protagonista del show.

. @JohnCena auditioning to be the new #BluesClues host. pic.twitter.com/zuLXMCtHQ8

— Jason Lynch (@jasonlynch) March 6, 2018