FOTOS: Conoce el antes y después de Macky González, finalista de Exatlón

Grandes esfuerzos reciben grandes recompensas. Vamos azules, con todo!!! 💪🏻💙💪🏻#exatlonmx #exatlonmx_oficial #teammacky #teammackymx #teamcontendientes #soyexatlón #soyteammacky #exatlon #exatlonazul

A post shared by Amancay G. 📍 |🇲🇽 (@macky.mx) on Mar 5, 2018 at 7:03pm PST