¡Basta de bodas, queremos vida! Comunidad LGBTIQ+ exige medicina contra el VIH, no solo matrimonio

La pandemia del VIH es una amenaza sin tregua para los mexicanos, con un preocupante repunte de 403 nuevos casos registrados tan solo en la semana 22 del 2025, según el último Boletín Epidemiológico, y el mayor número de casos se concentra en cinco de los 32 estados del país, ante este sombrío panorama la comunidad LGBTIQ+ exige a las autoridades más acceso al PrEp y PEP.

En entrevista con Publimetro , Alaín Pinzón, presidente de VIHve Libre, criticó a los gobiernos estatales que priorizan el matrimonio igualitario sobre las necesidades sanitarias de la comunidad “arcoíris”, por que las personas de la diversidad sexual necesitan realmente tener garantizado el acceso a medicamentos para prevenir o tratar el VIH.

“A mí me parece conveniente que muchos estados digan que tienen derechos LGBT nada más por tener matrimonio igualitario. Desde hace varios años estoy viendo otra generación de personas LGBT que no necesitan casarse, lo que necesitan con medicamentos antirretrovirales para sostén de vida y medicamentos para prevenir el VIH”, comentó.

A nivel mundial se estima que 39.9 millones de personas viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, según datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida del 2023.

Tan sólo en ese mismo año, más de un millón de personas contrajeron el virus, sin embargo, únicamente 30.7 millones de personas en el mundo tuvieron acceso a la terapia antirretroviral, apunta la UNAIDS.

¿Cuáles son los estados con más casos de VIH?

De acuerdo con el “Boletín Epidemiológico” de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, los estados que concentran mayormente los contagios por VIH son cinco, y entre ellos está el Estado de México con 66 casos, estos entre el 25 y 31 de mayo, seguido de Jalisco con 54 expedientes.

Mientras, Veracruz es la entidad que ocupa el tercer lugar, esto con 45 casos de VIH, a la vez que Quintana Roo concentra 36 recientes contagios y la Ciudad de México 25 personas contagiadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana.

En tanto, la Dirección Epidemiológica de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, en nuestro país existen 7 mil 239 personas con VIH, según los datos oficiales del Gobierno de México.

¿Qué necesita la comunidad LGBTIQ+ en 2025?

Para Alaín Pinzón, también activista, la comunidad de la diversidad sexual en México necesita el “acceso universal” a la Profilaxis Pre Exposición (PrEP) y Profilaxis Post - Exposición, ambos fármacos para prevenir el contagio del Virus de Inmunodeficiencia Humano.

Asimismo, Pinzón explicó que “VIHve Libre” brinda soporte a los miembros de la comunidad LGBTIQ+ en todo el país, de ahí que hombres que tienen sexo con otros hombres tengan un acceso garantizado al PrEP y PEP, dado que se han registrado casos de violación a miembros de la diversidad sexual.

<i>“Lo que hacemos es dar Profilaxis Pos - Exposición y Pre Exposición a las personas que lo necesitan, y de alguna manera poder dar consejería a partir de las necesidades, por ejemplo, si se rompió el condón o no se usó, porque hubo una agresión sexual o porque hubo una violación”</i>. — Alaín Pinzón, activista LGBTIQ+.

¿Es necesario tomar Profilaxis tras un pinchazo en el metro?

Por otra parte, el presidente de VIHve Libre, Alaín Pinzón aseguró que no se necesita tomar Profilaxis, después de haber sido víctima de un “pinchazo en el metro”, ya que el VIH tiene vías de transmisión específicas, por ejemplo, sexual.

“Es una cosa que no se termina de entender, por qué las personas estaban solicitando Profilaxis Pos - Exposición por un pinchazo, cuando en realidad el VIH no se transmite de esa forma, y no habría la necesidad de tomar Profilaxis”, señaló.

Ante la paranoia generada por los pinchazos en el transporte público, Pinzón insistió en que no es necesario tomar profilaxis, ya que las probabilidades de contagio son mínimas, por ello criticó el trato de la autoridad a la situación.

¿Cuáles son los síntomas del VIH?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud los síntomas del contagio por VIH diferentes, según el estado en el que se encuentre una persona:

Primera semanas pos contagio:

Fiebre

Dolor de cabeza

Erupción cutánea

Dolor de garganta

Meses posteriores al contagio:

Inflamación de ganglios

Pérdida de peso

Fiebre

Diarrea

Tos

En ausencia de tratamiento pueden aparecer las siguientes enfermedades:

Tuberculosis

Meningitis por criptococos

Infecciones bacterianas graves

Cánceres como linfomas o sarcoma de Kaposi

¿Cómo se transmite el VIH?

El Virus de Inmunodeficiencia Humana se transmite por el intercambio de líquidos corporales de una persona infectada, tal como la sangre, semen y secreciones vaginales

Otras vías de transmisión son la leche materna, durante el embarazo y parto de un bebé.

El VIH no se transmite por:

Besos

Abrazos

Apretones de manos

El VIH es prevenible: