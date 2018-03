Mineros no podrá transmitir en su estadio capítulo 130 de Dragon Ball

El final de Dragon Ball Super ha creado mucha expectativa en el mundo y en especial en México, al grado que el equipo Mineros de Zacatecas, así como varios gobiernos municipales prometieron transmitir en el estadio o plazas públicas el capítulo 130; sin embargo, Toe Animation, estudio creador del anime, dio a conocer que no está autorizados a transmitir la serie.

El estudio japonés difundió un comunicado a través de Twitter que no apoyan o patrocinan ningún evento de este tipo y están a favor de los derechos de autor.

“Nos enteramos de los planes de exhibir el episodio #130 de nuestra serie Dragon Ball Super en estadios, plazas y lugares públicos en América Latina. Toei Animation no autorizó estas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Ni Toe Animation ni nuestros títulos endosan o patrocinan a ninguna institución ni partido exhibiendo el episodio no autorizado”, se puede leer en la publicación.

Por otro lado, la plataforma que tiene los derechos para transmitir legalmente la serie en América Latina, Crunchyroll, ha dado a conocer que se encuentra trabajando para lograr que se realicen este tipo de eventos, siempre y cuando se transmita por medios legales para así evitar problemas con los dueños de la marca.

Este sábado 17 de marzo se transmitirá el capítulo 130 y el próximo 24 saldrá al aire el último episodio de Dragon Ball Super.