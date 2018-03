Alan Pulido arremete contra aficionada que lo critica

Algo de lo más complicado del futbol son las críticas con o sin razón que los futbolistas reciben fuera de la cancha, y esta ocasión le tocó vivir un desagradable suceso al delantero de Chivas, Alan Pulido quien no se contuvo más y le respondió a una aficionada que partido a partido específicamente lo juzga a él, aún cuando no se encuentre dentro de la cancha.

Todo sucedió durante los octavos de final de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf cuando Jesús Godínez marcó el 3-0 a favor de Chivas, a los que una aficionada compartió el video del gol con el mensaje: "esta es para vos, Pulido", escribió en su cuenta de Twitter. A lo que respondió el futbolista: "claro, me alegró y lo felicité por su golazo de ayer y es para todos los chivahermanos que realmente apoyan a este equipo en buenas y malas, no como tú que tratan de dividir y provocar un problema en donde no lo hay, de igual manera no sabes nada de fútbol, abrazo y bendiciones", publicó Pulido.

Claro, me alegróy lo felicité por su golazo de ayer y es para todos los chivahermanos que realmente apoyan a este equipo en buenas y malas, no como tú que tratan de dividir y provocar un problema en donde no lo hay, de igual manera no sabes nada de fútbol, abrazo y bendiciones https://t.co/jbenNUv0ex — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@puliidooo) March 15, 2018

Dentro del perfil de Twitter de la aficionada se pudieron apreciar comentarios anteriores en contra del delantero rojiblanco, y en general en contra de Chivas.

Dentro de todo @puliidooo no echa mentiras; sí tenemos un plantel corto. Me parece bien que lo haga saber a la directiva, pero no de esta forma. Que tenga tantita madre y mínimo meta las que tiene y se deje juicios hacia los jóvenes. — Ivette Alcaraz 🇲🇽 (@ivettealcaraz9) March 9, 2018

