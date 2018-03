Chivas crea conexiones con el Borussia Dortmund y así lo presume

Fue a través de Twitter que las Chivas Rayadas de Guadalajara, así como José Luis Higuera presumieron fotografías de su visita al Borussia Dortmund para próximamente realizar un par de negociaciones.

"Nuestro CEO y miembros del staff Chivas visitaron hoy al Borussia para crear conexiones e intercambiar conocimiento", escribió el Rebaño en dicha red social, acompañado de algunas fotografías en el Signal Iduna Park.

🤝 Nuestro CEO @JLHB33 y miembros del staff Chivas visitaron hoy a @BVB con @PUMAmexico para crear nuevas conexiones e intercambiar conocimiento

Today our CEO @JLHB33 and Chivas staff members attended @BVB 's matchday with @PUMA, creating new bonds to share knowledge 🇲🇽🇩🇪 pic.twitter.com/zy3L4bqf8Y

— CHIVAS (@Chivas) March 18, 2018