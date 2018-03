Enner Valencia no quiere a Rayados en otra Final regia

El delantero de los Tigres, Enner Valencia, no quiere darle la oportunidad a Rayados de sacarse la espina de la primera final regia en la historia.

Y es que el ecuatoriano mencionó que le gustaría enfrentarse a Rayados en la Liguilla del Clausura 2018, pero no en la Final.

“Sería bueno enfrentarlos en la Liguilla, pero no en la Final. Esperemos enfrentarlos en a Liguilla y ojalá que pueda ganar el mejor, y que sea Tigres”, dijo.

Antes de partir a Estados Unidos, para su gira de partidos amistosos por Texas el delantero expresó el deseo de ver a Rayados en la Liguilla.

Actualmente ambos equipos estarían en posiciones de enfrentarse en los cuartos de final, si hoy terminara el torneo, pues Rayados está en sexto, mientras que los felinos son terceros.

En la historia de los Clásicos regios, se han enfrentado en varias ocasiones en cuartos de final y seminfinales, con saldo positivo para los Rayados. Pero solamente se han disputado una Final, la cual ganó Tigres en el Apertura 2017.

No preocupa a Enner su falta de gol en Tigres

En el presente torneo Enner Valencia se ha quedado lejos de la cifra de goles que llevaba respecto al año pasado.

Sin embargo, eso no le preocupa al delantero felino, pues sabe que aún queda mucho tiempo en el torneo para terminarlo haciendo goles.

“Se me ha negado bastante, comparando el torneo anterior con este, creo que ha sido bastante la diferencia, no pierdo la calma sé que esto no es cómo comienza; vamos a tratar de terminarlo bien”, dijo.

Tigres marcha bien en el torneo pues con 22 puntos, ocupa el tercer lugar general, pero lo lamentable para el ecuatoriano es que sólo ha podido contribuir con su equipo con un gol.

“Estamos en buena posición, lastimosamente no la estoy metiendo, pero tenemos compañeros que sí están haciendo goles, como es André (Pierre Gignac), vamos a tener que aprovecharlo al máximo”, comentó.

