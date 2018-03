Mayweather quiere invertir en un equipo inglés

El ex campeón del mundo en diferentes categorías e invicto boxeador, Floyd Mayweather Jr., tendría en la mira volverse accionista del conjunto inglés Newcastle, club en el cual el estadounidense haría hasta lo imposible porque el portugués Cristiano Ronaldo llegara a la institución.

"Me encanta el Newcastle. A esos chicos les gusta la fiesta tan fuerte como no lo he visto en cualquier otra ciudad en la que haya estado en el mundo", dijo el norteamericano en entrevista para Chornicle Live.

Mayweather ha dado a conocer que el conjunto “blaquinegro” le gusta mucho, a parte de la ciudad que para él es de las “más bonitas en el mundo”, pero que el negocio lo haría de manera “inteligente”.

"Invertir con tu corazón es la manera más rápida de perder dinero. Pero si alguien organizara un plan de negocios y mi gente lo revisara y dijera, 'Floyd puede ganar dinero', entonces invertiría. Puede que el futbol no sea mi deporte, pero tengo conexiones en todas partes", fueron las palabras del deportista.

Al final, reconoció que tener un acuerdo sano sería lo mejor, ya que le gustaría tener en sus filas al considerado mejor jugador del mundo: "Cristiano Ronaldo ha sido seguidor y amigo mío por mucho tiempo, por lo que incluso podría lograr que termine su carrera en el Newcastle".

