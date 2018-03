Con un juego, suspenden a Miguel Herrera y Hernán Cristante

La polémica pelea que protagonizaron Miguel Herrera y Hernán Cristante el pasado sábado en el Estadio Azteca, les dejó un gran aprendizaje o es lo que se espera de ambos personajes, ya que los estrategas de América y Toluca, respectivamente, verán a sus equipos desde la banca de los castigados para el siguiente compromiso.

La Comisión Disciplinaria dio a conocer la noticia, después de tres días evaluando el caso que dejó entre ver una mala relación entre los dos técnicos quienes casi llegan a los golpes el fin de semana pasado, pues los ánimos de calentaron.

