VIDEO: Usain Bolt celebra uno de sus primeros goles como futbolista

A través de su cuenta de Twitter Usain Bolt compartió un video donde se le ve en una práctica de futbol con la camiseta del Borussia Dortmund y marcando uno de sus primeros goles, ahora que busca una carera como futbolista, lo que celebró el jamaicano como una gran anotación.

En la grabación el ex medallista olímpico y campeón mundial en competencias de velocidad, se le ve con el uniforme del conjunto alemán entrenando junto a jóvenes con los que participa en un partido amistoso, donde se le ve participativo y con la dinámica y altura que lo caracterizan.

En una mala salida del arquero en un centro por la banda derecha, Bolt se levanta para conectar el esférico y anidarlo en la redes.

Esta mañana, Bolt también estuvo en un evento promocional donde compartió momentos con el argentino Diego Armando Maradona.

From day one they have always been telling me I can’t. #LetsGo #TeamBolt #AnythingIsPossible #DontThinkLimits pic.twitter.com/bQ3sB7XRCo

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) March 20, 2018