FOTOS: Peleadora de UFC terminó en mal estado por defender a su perrito

Miesha Tate, ex peleadora de la UFC terminó en mal estado físico luego de defender a su pequeño cachorro, de un perro más grande que quiso atacarlo. Lo más preocupante es que la deportista tiene más de siete meses de embarazo y todo pudo terminar en una desgracia.

A través de su cuenta de Facebook Tate relató los momentos complicados que vivió y que le produjeron severas cortadas en las rodillas y algunos rasguños en el cuerpo, ya que su perrito estuvo muy cerca de ser atacado por un Bastón Coro.

"Esto pasó hace unos días, mi perro Skooter y yo fuimos a dar un paseo por el vecindario cuando un Bastón Coro se escapó del patio de atrás de su casa y se puso a correr detrás de mi perro. Me di cuenta que el lenguaje corporal y su expresión no eran amistosos. Antes de saber que el perro iba a por Skooter y justo antes de que le fuera a morder, abordé al perro. Le empujé lejos de mi perro y rápidamente protegí a Skooter mientras el otro perro se iba."

"No me podía creer lo que pasó, fue todo muy rápido. Me quedé allí un segundo incrédula y en shock, pude haber perdido a mi mejor amigo […]. Luego parte de mí se sentía culpable por haber puesto en peligro a mi bebé de 7 meses y medio pero fue algo instintivo. No tuve tiempo de pensar y estoy segura de que reaccionaría igual si volviese a pasar. Sin embargo dos cosas me sorprendieron, una que todavía puedo moverme bastante rápido y dos, que todavía tengo el espíritu de lucha en mí. No empujes a mamá oso”, explicó la peleadora.