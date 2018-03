Ronaldo revela el motivo de su extravagante corte de cabello en Mundial de 2002

El corte de cabello de Ronaldo Nazario fue de lo más emblemático que dejó el Mundial de Core-Japón en 2002.

Dieciséis años después, el propio ex el futbolista brasileño al fin reveló el motivo por el que se atrevió a lucir un peinado extravagante en el evento deportivo más importante del mundo: desviar la atención de la lesión en la pierna que sufrió.

"Tuve una lesión en la pierna y todo el mundo estaba hablando de eso. Decidí cortarme el pelo y dejar la pequeña cosa allí. Vengo a entrenar y todos me vieron con el pelo malo", confesó el ex astro brasileño para 'The Sun'.

Asimismo, el ‘Fenómeno’ aclaró que no se sentía orgulloso de su look, sin embargo, los medios no dejaban de hablar de su lesión y con su extraño corte logró su objetivo.

"Todo el mundo hablaba sobre el cabello y se olvidó de la lesión. Podía mantenerme más tranquilo y relajado y enfocado en mi entrenamiento. No me enorgullezco del cabello en sí mismo porque era bastante extraño. Pero era una buena forma de cambiar de tema", sentenció.

