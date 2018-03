FOTOS: Esposa de Mateus Uribe enloquece Instagram con infartante imagen

‪Las oportunidades nos elevan cada día a sobresalir y salir adelante🌱 aprovecha cada una de ellas 👱🏻‍♀️🔥 no todos los días el universo nos premia con lo que soñamos 💪🏻 motivada al 💯% ‬ @hernanboteroph 📸@isabelmonsalve1

A post shared by CINDY ALVAREZ GARCIA (@cindyalvarezgarcia989) on Mar 20, 2018 at 2:20pm PDT