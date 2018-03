Ricardo Marmolejo, entrenador olímpico, exige apoyo del gobierno para atletas

Ricardo Marmolejo Álvarez, actual entrenador de natación y ex nadador olímpico en Münich 1972 y Montreal 1976, dio a conocer que el deporte en México está estancado debido al poco apoyo que existe por parte del gobierno hacia los atletas mexicanos, quienes han tenido que buscar la manera de lograr su objetivo por su cuenta propia.

Ahora y tras 40 años como instructor, Marmolejo Álvarez aseguró a Publisport que al no tener soporte para lograr los objetivos que se planean, uno de los problemas es también la inexistente creación de proyectos a largo plazo como él lo propuso para los siguientes Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, pero una vez más no hay interés.

Se entregará Premio Nacional de Deportes, pero del 2017

Quien fuera el primer preparador físico en los Estados unidos por parte de la Universidad de Yale reconoció que el deporte debería de ser fundamental ante una sociedad con escasas de cultura deportiva, pues eso crea que los jóvenes se vayan por el camino fácil de las drogas y la delincuencia, en lugar de robar preseas en las competencias olímpicas.

Durante estos 40 años como entrenador, ¿qué evolución has visto en la natación en México?

El problema en México es que después de los apoyos hechos en los Juegos Olímpicos de 1968 disminuyeron considerablemente. Desde el Presidente, todo el mundo se preocupó porque tuviéramos deportistas de nivel nacional y han sido las mejores competencias en medallas ganadas con 9 (3 oro, 3 plata, 3 bronce). No se ha vuelto a repetir, debido a que no se ha implementado ese sistema. En lugar de seguir, como todos los países lo hacen, ahora carecemos de programas que nos puedan ayudar a llevar nadadores a nivel internacional. Porque sí se necesita apoyo, disciplina, entrenamiento de seis horas diarias y, al entrenar la mitad, pues estamos en la mitad de la tabla.

¿En qué puede resumir este tema de falta de apoyo?

Es la cultura deportiva que no tenemos. Si tuviéramos esa cultura sabríamos qué hacer con los deportistas de alto rendimiento. Prácticamente tenemos las dos terceras partes que intervienen a tener a los deportistas de alto rendimiento: instalaciones, deportistas y entrenadores. La Ciudad de México es el estado que tiene más albercas de 50 metros en todo el mundo. Ahora, imagínate que nos gana Hungría que sólo cuenta con cuatro albercas olímpicas, porque ellos tienen programa. Utilizan las mismas en su máxima capacidad, tienen programas para desarrollar deportistas de alto rendimiento. Te reitero: sólo en la Ciudad de México; Hungría es un país.

¿Por qué el gobierno habla de apoyo hacia el deporte y no lo hacen realidad?









A lo mejor lo dicen y lo implementan de otra manera. Yo entregué al Instituto del Deporte un proyecto rumbo a Tokio 2020 hace año y medio para tener un ciclo olímpico con deportistas de la Ciudad de México que pudieran entrenar con esas reglas, y hasta el momento no hemos tenido el apoyo.

¿Qué les dicen?

Simplemente que no hay dinero.

¿Has tenido pláticas con Horacio de la Vega sobre el tema de apoyo hacia los deportistas?

Horacio de la Vega fue mi nadador. Primero fue nadador antes de pentatleta, pero seguramente ha de andar muy ocupado. Nos hemos visto, platicado. Cuando hemos cenado nos dice que sí, pero al final no hay nada.

¿Cómo ves a los deportistas jóvenes?

Los sueños siempre están presentes en los deportistas. Aunque ahora la juventud tiene muchos distractores practican menos el deporte, pues en el pasado jugaban hasta futbol en la calle. Ahora los papás ya no los dejan salir a hacer ejercicio físico. Sabemos que las instalaciones que ponen (en los parques) no son las adecuadas, pero también sigo en la línea: no existen programas ni planes.

¿Hay frustración?

Sí, de cierta manera la hay. Como entrenador siempre existe ese sueño de llegar a tener a un atleta olímpico. Uno busca los medios y el gobierno no te los da. Han llegado a la CONADE deportistas, entrenadores, etcétera, pero quieren controlar, hacer otras cosas y no darle al deporte lo que necesita.

¿Han existido cambios importantes en el deporte que consideres interesantes?

Cada gente que llegue a la CONADE es personal diferente, es decir, llegan aplicando algo que según ellos saben, pero nadie ha dado un proyecto que realmente perdure para el beneficio de los deportistas de México. Deberían existir estrategias especiales para cada deporte con entrenadores capacitados, bien pegados, para que puedan dedicarse al deporte. Ciertos deportes nada más los tienen.

Vienen los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, ¿cómo ves a los atletas mexicanos?

Como el sistema es el mismo, siempre estamos rondado entre una medalla o seis. No va a existir un cambio, porque no existen los mismo en las estrategias de la preparación de los deportistas.

¿Crees que el deportista mexicano no quiere salir de su zona de confort?

No es el deportista, sino el gobierno. El gobierno no quiere invertir en el deporte sabiendo que teniendo más ídolos deportistas los niños seguirían a ellos. Un niño o joven orientado hacia el deporte, seguramente será una persona que no entrará a las drogas o a la delincuencia. Si se atiende más esa parte tendríamos jóvenes mucho más sanos.

Regina Caracas (15 años) y Andrés Puente (17 años), son algunos de los nadadores que buscarán hacer el tiempo olímpico para asistir a los Juegos Olímpicos Jr. 2018, en Buenos Aires, Argentina.

7 años es la edad para aprender la técnica adecuada para comenzar en las competencias en natación.

11 años comienza el preentrenamieto hacia el alto rendimiento.

13 años mujeres y 14 hombres, inicia el entrenamiento hacia el alto rendimiento.

