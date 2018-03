Aldo De Nigris reta a usuario de Twitter

Aldo De Tigris se ha caracterizado por ser un tipo con carácter fuerte, debido a que en muchas ocasiones ha caído de manera fácil en las provocaciones de sus contrincantes, tanto dentro como fuera de las canchas.

Ahora, el ex jugador de los Rayados de Monterrey no soportó una crítica que le hizo un usuario de Twitter, donde aseguró que el ex seleccionado nacional es un "tronco", cuestión que le molestó al ex futbolista y contestó fiel a su estilo.

"¿Te doy miedo?", fue lo que respondió el actual comentarista deportivo, quien no dejó de lado el hecho de que una persona le faltara al respeto de esa manera y mucho menos de la forma en cómo se metió con su persona.

Conversación De Nigris / Cortesía

No es la primera ocasión en que De Nigris tiene un roce de este tipo con las demás personas, pues hace poco menos de un mes también cayó ante un mensaje que le hicieron vía redes sociales, sobre la manera en cómo jugaba cuando estaba activo.

