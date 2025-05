“No le busquen, no hay nada qué esconder”, destaca Marina del Pilar tras retiro de visa

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmó que no hay acusación alguna en su contra por el gobierno de Estados Unidos, esto luego de la cancelación de su visa; en un mensaje a los medios, añadió que se trata de una decisión administrativa solamente y que espera que con el paso del tiempo se conozca el motivo que provocó esa resolución.

“Esta causa les incomoda a muchos, por eso habrá quienes insistan en calumniar y difamar porque no toleran ver a una mujer al frente de un gobierno que no se arrodilla ante nadie. No hay delito, falta que perseguir, solo desesperación de quienes no entiende que servir también es resistir, agradezco respaldo de la presidenta Sheinbaum por reconocer al buen gobierno de Baja California, su confianza fortalece el compromiso de llevar bienestar a millones de mexicanos”.

En un mensaje al que convocó a la prensa, pero sin aceptar ninguna pregunta, insistió en que el retiro de la visa no la define, ya que esto está determinado por sus convicciones y trayectoria en el servicio público como diputada, alcaldesa y gobernadora, por lo que tiene la conciencia tranquila; sin embargo, acusó que algunos quieren usar esta situación como arma política.

“A quienes me han querido dañar: jamás le he hecho daño a alguien ni lo haré porque hay valores que son pilares en mi vida, así que no le busquen, no hay nada que esconder para dañar mi imagen. Estoy sorprendida por esta situación, pero como en otros momentos complejos estoy segura que las tormentas te hacen más fuerte si sabes quien eres y yo lo sé”.

La gobernadora añadió que respeta la soberanía de Estados Unidos y su facultad administrativa, además de que este proceso no afectará la relación institucional que tiene con ese país, ya que está convencida que así debe continuar por el bienestar de las comunidades.

Agradeció las muestras de afecto y respaldo de la población, senadores, diputados y amigos que le han dicho que se cometió una injusticia en su contra.

“Aquí parece que violencia de género es normal, pero se equivocan quienes detrás de una cámara o las redes sociales me señalan sin prueba, sin verdad, sin limites, los más incongruentes son ellos, los que vendieron su integridad y dignidad, no tiene calidad moral para señalar a alguien.

“A mi pueblo, a Baja California le digo lo más importante: Marina del Pilar no se detiene, como millones de mexicanos que viven sin visa, seguiré con mi responsabilidad de gobernar, defendiendo sus causas, trabajar por un estado más justo, de la mano de Dios, de mi familia y con la confianza de miles de personas, saldré mas fuerte, más plena para servir a la vida de quien más lo necesita”.