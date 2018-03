Nace tercer hijo de Sergio Ramos en ‘Domingo de Ramos’

La familia Ramos crece después de que este domingo naciera Alejandro, el tercer hijo del futbolista español, Sergio Ramos, y de Pilar Rubio.

El capitán del Real Madrid y la Selección española dio a conocer la noticia a través de Twitter, donde informó que el pequeño nació pesando 3.1 kilogramos y que tanto él como la mamá se encuentra en perfecto estado de salud.

Con enorme alegría os presentamos a Alejandro. Ha nacido (el domingo de Ramos 🙈😉) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. La mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos. Te quiero, @PilarRubio_

We are very happy to introduce you to Alejandro.Thank you for sharing our joy pic.twitter.com/Pm3dvDDniS

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 25, 2018