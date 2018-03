Roger Federer no estará en el campeonato de arcilla del ATP

El suizo Roger Federer confirmó que por decisión propia se perderá la gira de tierra batida que viene en el circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y regresará para la etapa sobre pasto previa a Wimbledon.

En su presentación en el Masters 1000 de Miami, el veterano tenista fue vencido sorpresivamente por el 175 del mundo, Thanasi Kokkinakis, lo que le hace además perder el número 1 del ranking mundial a manos del español Rafael Nadal, quien está lesionado.

"He decidido que no jugaré la temporada de tierra batida, tomaré un descanso, y al volver a entrenar daré el cien por cien", explicó Federer tras caer derrotado.

El jugador había logrado establecerse en el número uno del ranking el 19 de febrero pasado y necesitaba ahora llegar hasta cuartos de final, cuando menos, para afianzarse en el puesto sin participar en la gira sobre arcilla.

What a battle today. Congrats on a fantastic tournament and match, @delpotrojuan pic.twitter.com/bqf4LyL1B8

— Roger Federer (@rogerfederer) March 19, 2018