Carlos Salcedo promete ser honesto con el técnico nacional

Tras la lesión que sufrió en el partido amistoso ante Croacia, su presencia en la Copa del Mundo de Rusia 2018 está en peligro. Carlos Salcedo fue operado de la clavícula izquierda en Houston y este jueves ha llegado a Guadalajara para descansar. Al arribar a la ciudad, reveló que acordó con Juan Carlos Osorio ser honesto y si no se recupera al 100 por ciento, él mismo se bajará del tren.

“Cuando caigo, escucho que truena el hueso y pasó algo similar (a la fractura anterior): me empecé a marear”, relató Salcedo. Y agradeció las muestras de apoyo del resto de los seleccionados. “La verdad que ahí sí me quebré al ver que todos mis compañeros me mostraron su apoyo y todo. Desearle también lo mejor y pronta recuperación a Néstor Araujo que también merece estar ahí. Mientras haya esperanza vamos a tratar de llegar y si no, vamos apoyar como locos fuera del campo”, añadió.

"Cuando cayó, supo que algo grave había pasado. Pensé en mi esposa y en mi hijo, sabía que estarían viendo el partido. Suena algo triste, pero al final he pasado tantas cosas más difíciles en mi carrera y esto lo tomo muy tranquilamente. Trato de no agobiarme por lo mismo de no generar estrés. Hablé con el profesor Osorio, hablamos bien, le dije que sería honesto y si alcanzaba a llegar al Mundial iba a llegar de la mejor manera y si no, iba a ser honesto con él, así lo acordamos. La verdad, agradecerle siempre el apoyo y todo lo que nos ha brindado no sólo a mí sino a los que hemos estado ahí en la Selección”, aseguró.

Tras la operación en Houston, los doctores le dieron un pronóstico complicado: hasta ocho semanas de recuperación. El debut de México en el Mundial está a poco más de 11 semanas.

“De seis a ocho semanas, depende de la evolución. Pero hay que ver si no puede haber una recaída, si tiene que quedarse más firme el hueso. Debemos hacer otros rayos equis en dos semanas, para ver cómo va evolucionando. Todo está bajo las fechas, pero sí se corre un riesgo y no me gustaría tomarlo porque sé que vienen cosas importantes en mi carrera y prefiero ver qué es lo que va a pasar, vivir el día a día, vivir el presente y con muchas ganas de ya comenzar mañana la rehabilitación”, reveló.

Y finalmente, reiteró que él mismo se bajará del tren si no está al 100 por ciento. “Sí, claro. Claro. Soy un jugador que aprecia siempre el trabajo de los demás, me gusta siempre darle ese mérito, apoyar siempre a los mexicanos porque amo a mi país y obviamente debo ser honesto primeramente conmigo. Si debo levantar la mano y no ir al Mundial, lo haré. No me quita el sueño con 24 años, estoy seguro que si sigo trabajando y sigo manteniéndome firme, puedo llegar a otro Mundial. Hay cosas más importantes como lo que le pasó a mi ex compañero Davide Astori, que prefiero 50 veces más que me operaran, pero seguir vivo. He aprendido mucho de esta vida y lo tomo así como un pasito más y con mucha alegría de ya comenzar”, concluyó.