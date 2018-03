Ricardo La Volpe y 'Mr. Chip' protagonizan pelea por Juan Carlos Osorio

El método que ha venido manejando Juan Carlos Osorio con la Selección mexicana ha sido motivo de mucha discusión, unos a favor y otros en contra, muestra de ellos es Ricardo La Volpe y Alexis Tamayo, mejor conocido como Mister Chip que se engancharon en Twitter discutiendo sobre el trabajo del técnico colombiano con el Tricolor.

El 'Bigotón' escribió a través de dicha red social sus comentarios respecto al método Osorio, afirmando lo difícil que será alinear un equipo para el Mundial de Rusia 2018. "¿Por qué hay dudas? Porque vemos que no hay un sistema definido, se cambia incluso en un mismo partido; a jugadores que no dominan ciertas posiciones, donde no brillan, etc. Solo queda esperar el mundial y que México pase al quinto partido", escribió La Volpe.

¿Por qué hay dudas? Porque vemos que no hay un sistema definido, se cambia incluso en un mismo partido; a jugadores que no dominan ciertas posiciones, donde no brillan, etc. Solo queda esperar el mundial y que México pase al quinto partido. — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) March 29, 2018

Ante dicho comentario, el periodista deportivo de ESPN y uno de los más especializados en el tema externó su inconformidad a lo que leyó. "Usted hizo una gran labor en México en mi opinión y, sin embargo, no llegó al quinto partido. De hecho, solo le ganó a Irán y no pudo ni con Angola. Y no llegó al quinto porque el cuarto fue con Argentina. Y ahora parece que sería con Brasil. Ni usted ni Osorio tienen culpa del sorteo. Saludos".

Usted hizo una gran labor en México en mi opinión y, sin embargo, no llegó al quinto partido. De hecho, solo le ganó a Irán y no pudo ni con Angola. Y no llegó al quinto pq el cuarto fue con ARG. Y ahora parece q sería con BRA. Ni usted ni Osorio tienen culpa del sorteo. Saludos. https://t.co/j3OK2Af1ED — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 29, 2018

'Mr. Chip' dejó en claro que Juan Carlos Osorio es un buen técnico, de aquellos que México no había tenido en décadas, postura que no le pareció a muchos de sus seguidores, manifestándose en redes sociales contra él.

