Darwin Quintero revela las razones por las que no triunfó en el América

Darwin Quintero no vivió sus mejores momentos como futbolista en el América, en especial bajo las órdenes de Miguel Herrera. Sin embargo, el colombiano aseguró que no pudo rendir de gran forma debido a las lesiones y los técnicos que tuvo.

Así lucen los nuevos Supercampeones

“Fue una etapa de altibajos por lesiones y por gusto de los técnicos que pasaron y fue algo positivo estar en un club grande”, declaró durante su presentación con el Minnesota United.

Quintero explicó que tras su paso por Santos y las Águilas necesitaba nuevos retos y el equipo de la MLS representaba una gran oportunidad.

“Duré nueve años en México y quería una nueva experiencia , nuevos retos y Minnesota me da eso que es querer jugar”, comentó en la entrevista al canal oficial del club.

De igual forma señaló que decidió jugar con el Minnesota United debido a que lo hicieron sentir importante: “Me plantearon un proyecto que me gustó y que me sedujo por la importancia que me hacen sentir y por ese motivo decidí venir, además de las ganas de competir por grandes logros me llamó la atención”.

Por último aseguró que la MLS se está acercando al nivel de la Liga MX ya que los clubes tienen más idea de jugar al futbol y no recurren tanto al choque, así como los grandes futbolistas que están llegando.