Zlatan Ibrahimovic explicó por qué golpeó a Carlos Vela

El atacante del Galaxy de Los Ángeles, Zlatan Ibrahimovic habló sobre el balonazo que le dio a Carlos Vela en el pasado clásico contra Los Ángeles FC donde la escuadra del artillero sueco se llevó la victoria 4-3 ante el naciente equipo donde milita el mexicano.

Para Zlatan todo se queda en la cancha y aunque se hizo de palabras con Vela no quiso entrar en polémica argumentando que la ‘calentura’ en los partidos nunca la traslada fuera de los mismos, así que todo terminó en una simple fricción que no pasó a mayores.

Y es que en una jugada en la segunda parte, Zlatan le cometió falta a Carlos Vela, quien le reclamó por el empujón, a lo que el goleador escandinavo no se quedó callado y empezó a gritarle de todo al artillero campeón del mundo Sub-17 en 2005 con México.

"He jugado muchos derbis y clásicos. Están pasando muchas cosas en el partido, corrían muchas emociones, presión y adrenalina. Todo este tipo de cosas. Entré impulsado a hacer mi trabajo y nadie me podía detener, sin embargo, lo que ocurre en la cancha, se queda en la cancha. No es algo que lo traiga afuera o nada que me tome personal", comentó Ibrahimovic en declaraciones recogidas por el diario Récord.