Néstor Araujo asegura que se recuperará de la lesión y regresará mejor

Bendito Dios y de su mano que nunca me deja, gracias infinitas a toda la gente por sus mensajes, no tengo palabras de agradecimiento con mis compañeros y todos los que forman @clubsantos y @miseleccionmx a todo el fútbol mexicano, a la afición santista y toda la afición que no importaron los colores me mostraron su apoyo, a mi familia y otra vez a Dios ! 🙏🏽 no se que pueda suceder pero como siempre de su mano todo estará bien y me guiará.

A post shared by Nestor Alejandro Araujo (@nestoraraujo14) on Mar 29, 2018 at 12:06pm PDT