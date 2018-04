‘Peña me debe más de lo que le he dado’, Caixinha

Pedro Caixinha fue muy criticado desde su llegada al banquillo de Cruz Azul tras llevar como uno de los refuerzos para este torneo a Carlos Peña; a 13 jornadas del Clausura 2018 el timonel luso acepta que el jugador mexicano ha quedado a deber.

“Gullit creo que me debe más de lo que le he dado. Debe haber relación de complicidad fuerte. He estado dando más de lo que di hasta el momento y hay que seguir trabajando en ese sentido”, declaró el timonel de La Máquina en conferencia de prensa.

Hay que recordar que Caixinha apostó por el ‘Gullit’ para ficharlo con los Rangers de Escocia y a su regreso a México decidió volver a confiar en él.

No obstante, el ex jugador de León ha recibido fuertes críticas por su pobre desempeño en el terreno de juego; hasta el momento apenas suma 217 minutos y ni un sólo gol. Sin contar que una lesión lo dejó fuera de actividad.

“Él tiene un préstamo de un año, se quedará con nosotros seguramente hasta finales de este año, pero seguramente el próximo semestre será él que defina si podrá seguir o no más allá de ese préstamo”, señaló.

🎙“Si nosotros logramos pasar la resistencia a los cambios, las cosas van a mejorar.” […] Leer más https://t.co/jjW2qyAo0f pic.twitter.com/aSURyle0ZP — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) April 6, 2018

