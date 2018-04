Muguruza gana el Abierto de Monterrey y promete volver

En la celebración del décimo aniversario del Abierto de Monterrey, los pronósticos perseveraron pues la favorita Garbiñe Muguruza, se llevó el título.

El encuentro estuvo reñido ante una Timea Babos que ya conocía el terreno y las condiciones del clima, ya que fue campeona en el 2012.

Incluso la húngara comenzó ganado sin mayores problemas el partido al llevarse el primer set por tres puntos de diferencia y quedar 3-6.

Sin embargo, la suerte corrió para la española quien comenzó a meterse en el juego y llevarse el segundo set por 6-4. La segunda manga fue el más cerrado pues igualaron en puntos en varias ocasiones.

El cansancio hizo mella en las tenistas y para fortuna de Muguruza, la húngara comenzó a dejar puntos en los saques.

Aunque Babos no se dejó vencer fácilmente, ya no pudo recuperarse en el último set y terminó cayendo por 6-3, para que Muguruza alzara por primera vez el título regio.

Luego de recibir el premio, Garbiñe Muguruza prometió volver, pues dijo haberse sentido como en casa.

“Aparte de estar emocionada por haber ganado, me gusta estar aquí por que me siento identificada con México, nunca me habían cuidado tanto, estoy muy emocionada”.

“Vine hace seis años y el torneo ha tenido un cambio impresionante es uno de los más importantes de Latinoamérica y quiero volver”, mencionó.

La final de dobles se realizó previo a la final de singles, donde se coronó otra española.

Naomi Broady de Inglaterra hizo pareja con la española Sara Sorbes, quienes vencieron a la estadounidense,Desirae Krawczyk y a la mexicana Giuliana Olmos.

En tres sets de 3-6, 6-4 y 10-8, la dupla europea se impuso para ganar en dobles del Abierto de Monterrey.

