ENTREVISTA: Jhonny González afirma que la edad no es problema para él

Bien, fíjate que después de la pelea que tuve en noviembre; que fue complicada, (pues) me fui a la larga ruta de los doce rounds, me sirvió para demostrarme que todavía tengo la capacidad y el aguante, de que todavía puedo soportar la larga ruta, ya que, como todos saben, yo estoy acostumbrado a noquear a mis rivales en los primeros rounds, traigo el poder en los puños y pues esto me sirve prácticamente para conocer mis capacidades, ya que me considero un peleador ya veterano dentro del boxeo.

¿Qué sigue en este 2018? Esperar una pelea de título mundial, soy el número cuatro del Consejo Mundial de Boxeo, pero las cosas pueden cambiar, yo estoy trabajando para eso y mantenernos arriba del ring. Si no se da por el Consejo, que está muy peleado, buscar otra oportunidad por otro organismo. ¿Qué hay de la pelea ante Francisco Vargas? Una pelea de eliminatoria, aunque la habían anunciado como mandatoria, en ese momento no hubo un muy buen acuerdo económico entre las empresas, es por eso que no la acepté, aparte de que ya había una pelea en puerta y pues hoy de nueva cuenta vuelve a tomar nombre esa pelea y estoy dispuesto a enfrentar a Francisco Vargas, siempre y cuando se llegue a un buen acuerdo entre ambas promotoras. Tres veces campeón del mundo, ¿qué representa para ti? Muy orgulloso, muy contento, para mí es un abrir y cerrar de ojos, todavía me acuerdo desde la primera pelea hasta la última que he hecho, la verdad es que todo eso es gracias al sacrificio, al sudor y al empeño que uno le pone y se pueden lograr las cosas. TE RECOMENDAMOS