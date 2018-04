Comentarista desea que Lobos descienda porque un jugador se burló de Rayados

Un comentarista de Multimedios se enganchó con las declaraciones del futbolista de los Lobos BUAP, Julián Quiñones, quien se ha burlado de la afición de Monterrey por llamarlos ‘pingüinos’ y de los más recientes logros de los Tigres de la UANL, club al que todavía pertenece.

La mayoría de las veces los futbolistas caen en las provocaciones, pero en esta ocasión uno de los conductores de la empresa regiomontana de nombre Aldo Rodríguez, le dio con todo a Quiñones por la manera de conducirse ante los seguidores de La Pandilla, por lo que aseguró que el goleador de los Lobos debería preocuparse por arreglar su vida, antes que criticar a los demás.

“Él se ha metido en un tema que ha llamado pingüinos a la afición de Monterrey, se ha mofado de los triunfos de Tigres a Monterrey algo que ni le interesa porque está en Lobos. Debería preocuparse por su vida y por cuidarse como futbolista, porque fuera de la cancha tiene un desorden grandísimo. Por eso creo que no va llegar a ser figura en ningún lado. A ese jugador junto con los Lobos, a mi no me da gusto ver a alguien que le vaya mal, pero sí en especial con este jugador a mí sí me daría gusto que el Monterrey los mandé a Segunda División”, fueron parte de sus palabras.

Resulta peculiar que un comentarista salga en defensa de la afición y del club rayado para hablar mal de un futbolista que, pese a estar con el conjunto poblano, sigue sintiendo los colores de los Tigres.