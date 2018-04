Portera tuvo que ser internada, tras sufrir varias convulsiones

La portera costarricense Daniela Solera, del club Atlético Huila de la liga profesional de futbol femenino de Colombia, fue internada en un hospital de la ciudad de Cúcuta tras sufrir un "episodio convulsivo", pero su estado de salud es "favorable", informó este jueves su equipo.

CHIVAS PIDIÓ EDICIÓN A UNA IMAGEN DE ALMEYDA Y LOS MEMES CAUSARON GRAN SENSACIÓN

"El club Atlético Huila se permite informar que el estado de nuestra jugadora Daniela Solera es favorable", detalló en un comunicado en el que agregó que Solera "fue ingresada al Hospital San José de Cúcuta al término del partido de ayer (miércoles) debido a un episodio convulsivo".

La información agregó que a su llegada al hospital, a la futbolista "le fue suministrado anticonvulsivante, pero su situación era la misma", razón por la que la llevaron a la unidad de cuidados intensivos para poder realizarle "los estudios correspondientes".

"El intensivista me dice que neurológicamente está muy bien, no va a dejar ninguna secuela. Neurológicamente está muy bien, se realizó un ecocardiograma y el corazón está perfecto. Todo está evolucionando muy bien", afirmó el médico del Huila, Óscar Sandoval.

Agregó que Solera se despertó a las 11.00 hora local le realizaron la extubación y será examinada esta tarde por un neurólogo.

En Twitter, la frase "Fuerza Daniela" ha sido tendencia durante este jueves y diversas personalidades del fútbol colombiano se sumaron para desearle una pronta recuperación a la portera.

"Quiero mandar un saludo muy especial para Daniela, apoyándola en un momento difícil a ella y a toda su familia, esperando que salga de este mal momento, es el partido más importante de tu vida y sé que vas a sacarlo adelante", manifestó en un vídeo el exfutbolista Faustino Asprilla.

La mundialista ecuatoriana Mayra Olvera, que juega en Patriotas, también se sumó a los mensajes de apoyo y valoró que la guardameta costarricense se esté recuperando.

"Daniela, aunque no nos conozcamos te siento cercana, somos futbolistas. Me sacudió lo ocurrido, puede pasarle a cualquiera. Me hace feliz saber que estás recuperándote favorablemente, a toda tu familia y a tu club un abrazo", dijo la ecuatoriana en Twitter.

Mostraron además su apoyo clubes como Atlético Nacional, Atlético Fútbol Club, Real Cartagena, Envigado y Santa Fe, entre otros, además de las selecciones de fútbol de Colombia.