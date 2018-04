¿Por qué salió Nahima Choura de Televisa Deportes? ¡Revela el nombre del culpable!

La repentina salida de Nahima Choura de Televisa Deportes sorprendió a sus usuarios, pues fue a través de su cuenta de Twitter que la conductora anunció que ya no trabajaría más en la Televisora de Chapultepec, pero, ¿cuál fue el motivo?

Nahima Choura salió de Televisa Deportes con Yon de Luisa

La guapa ex presentadora era parte del equipo de Televisa Deportes que viajaría a Rusia para cubrir el próximo Mundial, incluso ella aparecía en los spots de la televisora para promocionar la cobertura de la justa.

No obstante, el 10 de marzo de este año sorprendió al despedirse de manera oficial de la que fue su casa durante varios años, a través de un mensaje en Twitter en el que anunciaba que cerraba ese ciclo en su vida.

Y más adelante lo confirmó al seguir siendo cuestionada por sus seguidores.

Dicha situación coincidió con la salida de Yon de Luisa de Televisa Deportes, con quien se le ha relacionado sentimentalmente, ya que tomará el cargo como presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en lugar de Decio de María, al finalizar el Mundial.

Hay que destacar que tal anuncio se hizo tan sólo pocos días antes de que Nahima confirmara su salida, incluso ella le publicó un mensaje para felicitarlo.

No obstante, el verdadero motivo de su salida seguía siendo un enigma para sus fans, por lo que luego de que un medio publicara que Nahima Choura había renunciado tras la salida de Yon de Luisa, la presentadora decidió romper el silencio y confesar el verdadero motivo.

Y es que hubo hasta rumores de que Nahima golpeó a Yon de Luisa luego de que el ex directivo terminara la relación que mantuvieron durante dos años.

Choura reveló que fue el director editorial de Televisa Deportes, Francisco Javier González quien la dejó sin trabajo, justo el 8 de marzo, Día de la Mujer, debido a su falta de liderazgo.

Y posteriormente confesó que se trató de un tema de machismo por parte del jefe de Televisa Deportes y advirtió que poco a poco iba a ir revelando más información, pues además lo tachó de villano.

FJG jamás me dio de comer, en primer lugar yo me di de comer en Segundo mi trabajo es quien me dio de comer y en tercero Televisa. No nos confundamos, yo llegue a la empresa mucho antes que el señor

— Nahima Choura (@nahimachoura) April 5, 2018