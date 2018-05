ESPN presenta talento para Rusia 2018

El proyecto de ESPN para comenzar el sueño mundialista está más fuerte que nunca y más para Rusia 2018. Con José Ramón Fernández, periodista deportivo -al mando del barco- los aficionados y amantes del futbol vivirán una enérgica Copa del Mundo, ya que dentro de su equipo se encontrarán a ex futbolistas, periodistas y analistas de talla mundial.

Su trabajo es claro: dar lo mejor para sus televidentes con gente que en verdad está preparada, ya que cubrir el certamen de la redonda más grande del planeta no es cualquiera reto y mucho menos, cuando existen empresas como Televisa y Tv Azteca que trasmitirán de manera gratuita los partidos de la Selección Mexicana y otros tantos; mientras que el "líder en deportes" cuenta con una forma diferente de proyectarse, ya que se necesita estar inscrita en un paquete de canales para observar su contenido.

Con una convivencia con representantes de contados medios de comunicación, se dio a conocer el plantel que estará en tierras mundialistas por parte de la televisora especializada y que nos traerá, a la gran parte de amantes de la pelota, muchas notas, reportajes, historias y coberturas que solo ellos harán para su público.

De la mano de Jared Borgetti, Hugo Sánchez, Mario Kempes, Tito Noriega, John Sutclieff y Kary Correa, fueron, junto con José Ramón, los que dieron a conocer el plan que tienen para que el Mundial que iniciará el 14 de junio, donde el combinado azteca buscará romper la malaria del no pasar al quinto partido, deje un buen sabor de boca para su gente.

Durante la "mesa redonda", los expertos platicaron sobre cómo le irá al cuadro dirigido por Juan Carlos Osorio, estratega de la Selección Mexicana; historias del argentino Kempes, quien analizó a la albiceleste, dejando en claro que Messi no podrá hacer mucho con los suyos si no tienen un cambio mental; 'Hugol', tres veces representante de nuestra nación, recordó la importancia que será enfrentar a Alemania, dejando en claro que se le puede ganar y, Borgetti, quien no quita el apoyo hacia el colombiano Osorio, aseguró que los futbolistas deberán dejar en el terreno de juego una evolución importante para que en verdad haya un buen sabor de boca.

México se encuentra en el Grupo F junto con el actual campeón del Mundo Alemania, Corea del Sur y Suecia; ésta última no contará con el mejor jugador en la historia de su país: Zlatan Ibrahimovic, ya que su entrenador y algunos de los compañeros del ex elemento del Manchester United no estuvieron de acuerdo con colocar al sueco en el grupo.

Cabe destacar que se unirán al grupo Sergio Dipp, Miroslava Montemayor, David Faitelson, entre otros, que harán que vibre, en cada segundo, la euforia de la fiesta más grande de la Tierra en el futbol.

