OFICIAL: Steven Gerrard es nuevo entrenador del Rangers de Lalo Herrera

El Rangers de Glasgow confirmó este viernes a la leyenda del Liverpool Steven Gerrard como su nuevo entrenador para los próximos cuatro años.

Se filtra explosivo 'toples' de la novia de Neymar

En un comunicado emitido en su página web, el Rangers se mostró "encantado" de poder confirmar lo que se había convertido en un rumor a gritos en los últimos días en el fútbol británico, y es que Gerrard se había tornado en el favorito número uno al banquillo escocés desde la marcha de Graeme Murty.

#RangersFC are delighted to confirm that Steven Gerrard has agreed to become the new manager of the Club. pic.twitter.com/uUOVnJWI7I

— Rangers Football Club (@RangersFC) May 4, 2018