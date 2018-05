Salcedo revela cómo le cambió la vida el fallecimiento de Davide Astori

La muerte de David Astori, capitán de la Fiorentina de Italia, el pasado 4 de marzo, es un suceso que dejó marcado a Carlos Salcedo.

El “Titán” fue compañero del futbolista italiano de 31 años en su paso por la Fiorentina. La noticia de su fallecimiento fue un golpe que le generó un cambio de mentalidad y la forma de afrontar la vida; el pasado 27 de marzo en el juego México vs. Croacia de la Fecha FIFA, Salcedo sufrió una fractura de clavícula, su rostro y sus gestos de dolor hicieron pensar en lo peor, a menos de tres meses de la Copa del Mundo las alarmas se encendieron, la afición y medios de comunicación se preguntaban si el Mundial se había esfumado, pero Salcedo reveló qué fue lo que realmente pensó durante esos instantes de angustia.

“Me acuerdo bien de la jugada, se la juego a Hirving (Lozano), me la regresa y la tiro larga, ahí se barre (Mateo) Kovacic, trato de no pisarlo cuando brinco y con el codo me alcanza a mover el pie, al caer escuché cómo tronó el hueso, me levanto y le digo al doctor que se rompió algo, tenía una sensación de escalofrío, me toqué otra vez y sentí salido el hueso. Se te vienen una y mil cosas a la mente, pero créeme que nunca se me vino el Mundial, nunca pensé en si podría estar o no, sufrí por mi familia que es la gente que me ve y me apoya, en ese momento quieres llegar rápido al vestidor para decirles que todo está bien, que no pasó a mayores, que es una operación y ya.

“He hablado sobre la muerte de mi ex compañero David Astori, que en paz descanse. Lo sucedido con él me hizo ver la vida de otra manera, me hizo apreciar cada uno de los instantes que vivo, bueno, malo o regular, trato de no reprocharme nada, no me tomo las cosas tan a pecho, la lesión dolió, pero al final esto no es nada, si llego al Mundial estaré muy contento, pero si no llego me quedan muchos años de carrera y no puedo arriesgar, puedo seguir jugando al futbol y eso es valioso; no es el caso de Astori, que es algo que sucedió y que no hay marcha atrás y que duele más por lo que le pasó a su familia. Fue un día triste desde que conocí la noticia por mis ex compañeros de Fiorentina, te golpea, no puedes creerlo, pero te enseña a valorar lo mucho que tienes, lo afortunado que eres”.

Extendió contrato

Salcedo renovó por un año más con el Guadalajara, esto con la idea de que en una futura negociación en Europa el club rojiblanco obtenga ganancias por fichar al “Titán”.

Carlos termina contrato con Frankfurt, pero al estar nominado entre los mejores defensas de la Bundesliga sus posibilidades de mantenerse jugando en Europa son grandes, por lo que Chivas se protegió renovando el contrato del zaguero.

Regreso lejano

Carlos Salcedo difícilmente regresaría a Chivas para la próxima campaña, pues su idea es mantenerse jugando en el futbol europeo, además de que el sueldo que devenga en Alemania no es fácil de pagar en México.