Los homosexuales deben ir al infierno: jugador de rugby

La estrella del rugby australiano, Israel Folau se encuentra envuelto en la polémica tras las declaraciones que hizo acerca de los homosexuales, a los cuales condenó para ir al infierno, palabras las cuales no se arrepiente de haber dicho.

"El infierno… a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan hacia Dios", fueron las palabras del australiano al responder sobre los planes que tiene Dios con respecto a los homosexuales.

Dichas declaraciones causaron indignación entre sus patrocinadores y afición; sin embargo, Rugby Australia decidió no sancionar a Folau.

"He dicho lo que he dicho estas últimas semanas, defiendo lo que creo y lo mantengo. Es algo que viene verdaderamente del fondo de mi corazón, no tiene nada que ver con el rugby ni con mis compañeros", mencionó a AFP.

