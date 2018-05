VIDEO: El narrador de Televisa que se 'desgarra la garganta' con los goles del América

Vaya emoción que tiene el futbol en su máxima expresión cuando caen los goles. Pero por historia Televisa ha sido criticado por contar con relatores o comentaristas que la afición considera tendenciosos, sin embargo, hay personajes como Raoul el ‘Pollo’ Ortíz que ejemplifica a la perfección de lo que hablamos.

Y es que en el duelo de este sábado ante los Pumas de la UNAM por la vuelta de los cuartos de final, el conjunto americanista se fue al frente en el marcador muy pronto, lo que desató la euforia del famoso ‘Pollo’ gritando la anotación tan emocionado que por momentos hasta se le ‘perdió la voz’.

Pero evidentemente no es la primera vez, pues en el duelo de este Clausura 2018 donde América cayó 2-1 ante Toluca, el mismo narrador mostró su americanismo con una anotación de Renato Ibarra, pero cuando Toluca empató por conducto de Rubens Sambueza, se puede escuchar la clara diferencia al ‘cantar la anotación’.

AQUÍ EN EL PARTIDO ANTE TOLUCA

Cabe señalar que no es la primera vez que Televisa cuenta con este tipo de relatos, pues Raúl Sarmiento es conocido por su amor al América y en alguna ocasión se emocionó tanto, que gritó a placer en un Clásico del 2002 cuando el entonces silbante Gilberto Alcalá, no dio por bueno un tanto muy dudoso, ya que el balón no cruzó por completo la línea de gol.