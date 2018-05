Volador y Flyer son los primeros finalistas del Torneo de la Gran Alternativa

El evento se llevará a cabo el próximo 17 de mayo en la monumental Arena México. Una emocionante eliminatoria nos brindaron figuras y nuevos valores poniéndole mucha emoción a la competencia.

Después de muchos esfuerzos y al haber dejado a grandes rivales como Atlantis y Magia Blanca, Terrible y el Hijo del Signo, y finalmente a Mephisto con Yago. Volador y Flyer expresaron su felicidad: "No nos han regalado nada y poco a poco se empieza a ganar un lugar. Esta es una gran empresa, pues todos los luchadores traen escuela y la constancia es lo más importante".

Agregaron que entrar a un torneo es ganancia y es porque se le ven cualidades al luchador. Entonces el compromiso viene con la preparación y aún la presión es mayor al tener al familiar a un lado. Volador considera que las estrategias no son necesarias cuando se le dedica más tiempo al gimnasio.

Por su parte el joven Flyer recordó su derrota en el Torneo de Nuevos Valores, pero nunca se dio por vencido, gracias a los consejos de su tío: "Mi tío me dio consejos y salgo con la mano en alto. Conocía a los ahijados pero no a los padrinos y mi tío me estuvo guiando. Desde que me enteré que mi tío seria mi padrino, me sentí conténto y seguro porque es un grande".

El joven tendrá que esperar una semana para conocer a su rival; mientras, puede prepararse para el gran encuentro.