Atleta mexicano con debilidad visual fue agredido en el metro de CDMX

Alejandro Pacheco, atleta mexicano con debilidad visual fue agredido en el metro de Ciudad de México en la estación Nezahualcóyotl la semana anterior, luego de intentar cantar en los vagones para solventar los gastos para sus entrenamientos.

Pacheco Castillo tiene 27 años y perdió la vista los 19 años a causa de las adicciones, como él mismo relató en una entrevista a Imagen Televisión; ha sido campeón dentro del Campeonato Nacional de Atletismo y Débiles Visuales en 1500 metros planos, pero esto le ha generado gastos que no puede costear y por ello se dedica a cantar en el metro al menos dos veces por semana, pero hace unos días fue agredido física y verbalmente.

En una entrevista para el diario La Afición, Pacheco relató los hechos: "Al terminar mi entrenamiento, el viernes, en el Bosque de Aragón, me dispuse a ir al metro para seguir con mi recaudación de fondos; iba a acompañado de Víctor, alguien que me apoya y de repente escucho a dos sujetos decirme que ‘me fuera’ ‘ que esta no era mi zona’, me empezaron a agredir verbalmente, luego a forcejear contra mí y después me empezaron a golpear”, contó.

Los golpes le dejaron fuertes dolores en la espalda, la piernas y una mano, sin embrago cuando intentó realizar la denuncia ningún sector de la seguridad al interior del metro lo apoyó con la información suficiente: “Luego de que me golpearon a mí y a mi compañero fuimos con el jefe de estación. Pero solo nos mandaron con la policía e igualmente no obtuvimos respuesta de ellos, Todo el día tratamos de levantar la denuncia pero pues no pudimos hacerlo”.

Por esta situación, Pacheco pidió que se revisarán las cámaras de seguridad del metro para dar con los agresores; mientras tanto, indicó que seguirá recaudando fondos para su preparación deportiva, cantando en el sistema de transporte colectivo.