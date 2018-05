Matías Almeyda llegaría al Tri después del Mundial de Rusia 2018

De acuerdo con información de ‘La Afición’, Matías Almeyda será el próximo entrenador de la Selección mexicana después del Mundial de Rusia 2018.

Dicho medio aseguró que un periodista de Argentina reveló que el timonel de su país es el candidato principal para dirigir al Tri en remplazo de Juan Carlos Osorio al finalizar la Copa del Mundo.

Incluso, señala que el ‘Pelado’ ya fue avisado de la situación al igual que la directiva del Rebaño, todo esto después de los logros que ha conquistado al frente del equipo tapatío.

“Desde Buenos Aires el círculo cercano al director técnico del Rebaño se atreve hasta dar un porcentaje. ‘Almeyda tiene un 90 por ciento de chances de llegar a la selección y en Chivas ya están avisados’, indicó a la distancia un periodista que cubrió las andanzas de Almeyda cuando era técnico de River Plate”, publicó dicho diario en su portal.

Hay que recordar que el timonel colombiano no seguirá al frente del conjunto azteca después de su participación en Rusia, por lo que la llegada de Matías Almeyda al banquillo nacional es una posibilidad real, tras los cinco títulos que le ha dado a Chivas y que lo ponen como el gran favorito.

Y aunque el ex estratega de River Plate tiene contrato aún con el Rebaño, no hy que olvidar la cláusula que firmó la directiva, la cual indica que si llega una oferta por parte del Tri, el ex futbolista tendrá las facilidades para ocupar el puesto.

