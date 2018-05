VIDEO: Agustín Marchesín culpa a Irarragori de su venta al América

Las Águilas del América no pudieron ante Santos Laguna en el Estadio TSM, ya que el resultado final fue un ostentoso 4-1 que dejó mal heridas a las aves de Coapa, por lo que la afición "santista" no dejó de lado el hecho y se buró del club, en especial de su ex portero Agustín Marchesín, quien no dejó el acto de lado y les respondió.

Santos despluma a las Águilas y pone un pie en la final

Sin duda la señal que hizo Marchesin al final del partido fue dirigida al presidente santista @Irarragorri "el me vendio" luego de que la aficion no olvida su repentina salida de los Guerreros. pic.twitter.com/Vf2FJoZ3ii — Francisco Ontiveros (@panchontiveros) May 11, 2018

Una vez más la fanaticada de Club Santos se le echó encima al cancerbero argentino, ya que fue su guardameta durante el Clausura 2015, por cierto, etapa donde salieron campeones los de la Comarca, pero un par de años después se fue al conjunto azulcrema y no se lo perdonaron.

El sudamericano fue claro con su señal al final del juego: "fueron los de arriba", prueba única y la forma en cómo el ex elemento de los Guerreros demostró que él no tuvo la culpa de su traspaso, sino Alejandro Irarragorí, propietario del equipo de futbol.

