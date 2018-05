Diego Armando Maradona también tendrá su serie biográfica

Quiero saludar a los futbolistas argentinos en su día. Se festeja hoy por aquél golazo de Grillo a los ingleses, en 1953. Yo recuerdo a Don Ernesto porque cuando jugué en Boca, en 1981, él era el encargado de las divisiones inferiores, y un día le pedí de entrenarme con él y con los chicos del club. Yo espero que en Argentina mejoren las condiciones para los futbolistas, en todas las categorías. Que los más chicos ya no tengan los problemas que hoy son noticia, que se mejoren las canchas, que ya no mueran jugadores por golpearse la cabeza contra la pared… Y que los responsables se dejen de hacer negocios, como los hacían en su época Grondona, Leoz y compañía. Felicidades muchachos!

