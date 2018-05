VIDEO: El beso en la boca entre Beckham y Elton John que colapsó Twitter

La boda real entre Meghan Markle y el Príncipe Harry en Inglaterra ha sido de los acontecimientos más destacados en el mundo este fin de semana, por lo que no pasó desapercibido el beso en la boca que se dieron el ex futbolista David Beckham y el cantante Elton John.

Aunque hasta el momento nadie tiene una respuesta exacta del por qué se dieron esta polémica muestra de amor ambos personajes ingleses, quienes son reconocidos a nivel mundial en sus distintos ámbitos, es una realidad que todo tipo de especulaciones fueron vertidas respecto a estas imágenes.

Un video que circula en redes sociales pone en evidencia los hechos, pues todo indica que en el momento que apenas se ven por primera vez en el evento, los dos deciden besarse en los labios ante la sorpresa de los internautas, ya que nadie esperaba que esto se diera de manera tan natural.

The surprise in the BBC reporter’s voice when David Beckham and Elton John kiss eachother on the lips. 😂😂😂 #RoyalWedding #HarryandMeghan pic.twitter.com/t3CNCCbVYs

— PapaBeats (@_PapaBeats) May 19, 2018