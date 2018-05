VIDEO: Con drone, Barcelona presenta su nueva playera

El conjunto del Barcelona dio a conocer su nueva indumentaria para el certamen 2018-2019 de manera espectacular. Una playera gigante voló gracias a un drone que la sostenía con unos hilos y con el número 10 que ostenta el argentino Lionel Messi.

One jersey. One city. 10 districts. #TheBallMakesUsMore 🔵🔴 pic.twitter.com/4MYEKLarq4

La nueva camiseta presume tener más franjas azulgranas por en frente dejando un poco de lado la casaca pasada que contaba con una en medio y por los lados se iba desvaneciendo hasta desaparecer.

👏👏👏 The new FC Barcelona kit is finally here! #TheBallMakesUsMore pic.twitter.com/x6Fx6zoR2F

— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 19, 2018