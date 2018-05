Giovani no juega por lesión; Jonathan fue titular

Los hermanos Dos Santos viven diferentes realidades en el sufrido triunfo del Galaxy de Los Ángeles por 1-0 frente al Montreal Impact en la Major League Soccer de los Estados Unidos, donde el mediocampista Jonathan jugó los 90 minutos, mientras que el atacante Giovanni se perdió el encuentro por lesión.

El único gol del encuentro fue obra del extremo noruego Ola kamara a los 75 minutos.

Con este resultado, Galaxy llegó a 13 unidades para ubicarse en la séptima posición de la conferencia Oeste de la MLS; Montreal Impact navega en la novena posición de la conferencia del Este con apenas nueve unidades.

.@OlaKamara outraces two defenders and beats the keeper for his fourth goal in four games! pic.twitter.com/PHnWyh7RMa

— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 21, 2018