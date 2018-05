Eva Navarro da título europeo a España con golazo de antología

España se coronó en el Campeonato Europeo femenil Sub-17 pero quien está acaparando los titulares es Eva Navarro, gracias a la obra de arte que realizó en la final ante Alemania.

La originaria de Murcia recibió el balón en tres cuartos de cancha se enfiló a portería y en los linderos del área eludió a dos rivales para luego definir con un tiro bombeado que dejó sin oportunidad a la arquera alemana. De esta forma selló el triunfo 2-0 a favor de la furia roja.

Esta chica se llama Eva Navarro, es la delantera de la selección española sub'17 y ha marcado los 2 goles en la final del europeo ante Alemania, dándole el título a España. Esta maravilla de calidad técnica, fue su 2° gol hoy. Impresionante 👏👏 pic.twitter.com/icjsuiiJaW — Sabid (@sabid111) May 21, 2018

Al finalizar el encuentro, la autora de los dos goles del partido señaló a la radiodifusora española Onda Cero que no se creía lo que había hecho. “Aún no me lo creo. Les teníamos muchas ganas a las alemanas porque nos habían ganado dos veces seguidas”, declaró.

Además de los dos goles que consiguió en la final, Eva también marcó otros cuatro para terminar el torneo con seis dianas en su cuenta personal.