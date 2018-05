¡A lo grande! Fulham regresa a la Premier League después de cuatro años

Fulham visó su boleto de regreso a la Liga Premier tras cuatro años apartado de la máxima categoría del futbol inglés y una inyección de 210 millones de dólares al vencer el sábado 1-0 a Aston Villa en la final del playoff del ascenso.

Tom Cairney anotó quizás el gol más lucrativo de su carrera, definiendo a los 23 minutos tras recibir el pase Ryan Sessegnon en el estadio Wembley.

Fulham se une a Wolverhampton Wanderers y Cardiff dentro de los tres equipos que lograron el ascenso a la Premier.

El Villa, con el ex defensor de Chelsea John Terry como capitán y en busca de volver a la primera división tras dos años de ausencia, dominó la segunda mitad. Pero no pudieron vulnerar la defensa de Fulham, incluso cuando éstos se quedaron con 10 hombres con la expulsión del zaguero Denis Odoi a los 70 minutos por doble amonestación.

Fulham estará en la Premier por primera vez desde que el descenso en 2014 puso fin a 13 temporadas seguidas en el torneo más rico y visto en el mundo.

Welcome back, @FulhamFC!

Fulham secure promotion to the #PL with #PlayOffFinal victory against Aston Villa pic.twitter.com/B1m1UITd3M

— Premier League (@premierleague) May 26, 2018