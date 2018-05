Luis Suárez presume fotografía con jugador de Cruz Azul

El delantero del Barcelona, Luis Suárez presumió a través de sus redes sociales una fotografía con uno de sus grandes amigos, y quien además milita con Cruz Azul, Martín Cauteruccio.

"Que lindo volver a verlos y que sigan igual que siempre, amigos. Gracias por hacerme pasar un lindo momento", escribió Suárez en su cuenta de Twitter junto a la fotografía con el delantero celeste.

Qué lindo volver a verlos y que sigan igual que siempre, amigos 😀😀😀 gracias por hacerme pasar un lindo momento 👏👏👏 @mcaute7 @mathiascardacio

How nice to see you, my friends 😀😀😀 thank you for giving me a nice time together 👏👏👏 pic.twitter.com/50HRS9hArW

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) May 29, 2018