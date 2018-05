Kross subasta 'tachones' con los que ganó la Champions

oni Kroos, jugador del Real Madrid, subasta a través de internet los zapatos con los que ganó la Champions League el pasado sábado ante el Liverpool, además de una camiseta de juego con la fecha y el nombre del estadio en el que se disputó el partido.

El jugador afirma que los zapatos, que también están autografiados, son los que usó durante el partido, "e incluso se rompieron durante el juego".

El dinero procedente de la venta de los objetos será destinado "directamente y sin deducciones" a la Fundación Toni Kroos, que se dedica a "cumplir los deseos de niños gravemente enfermos y apoyar monetariamente a familias en esa difícil situación".

La subasta continuará abierta por 14 días a partir de hoy, miércoles 30 de mayo. La oferta más reciente es de 12 mil 200 euros.

Anyone interested in my matchworn @championsleague final boots and a prepared jersey from last saturday?https://t.co/LGrHYp3vE7 pic.twitter.com/xuim3E43VL

— Toni Kroos (@ToniKroos) May 30, 2018