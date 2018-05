VIDEO: Estadio de béisbol sufre aparatoso incendio

El Estadio de los Mets de Nueva York sufrió un aparatoso incendio el pasado miércoles por la tarde, por fortuna no se encontraban los jugadores, asistentes y trabajadores dentro del inmueble, por lo que no pasó a mayores.

El video del suceso fue difundido a través de redes sociales, aunque no se informó la causa del fuego, el cual tuvo presencia cerca de la entrada principal.

Los bomberos acudieron de inmediato al Estadio para llevar a cabo su trabajo y acabar con el incendio. Cabe señalar que durante la tarde de este jueves se tiene planeado el regreso del equipo, ya que andaba de gira por Atlanta, para comenzar la serie de cuatro juegos contra los Cachorros de Chicago.

Aquí te dejamos el video del incendio:

More bad news for the struggling Mets. The FDNY was forced to put out a fire that broke out at Citi Field. (Video courtesy Instagram user raul.jimenezii) pic.twitter.com/2F2lqbevgB

— Spectrum News NY1 (@NY1) May 30, 2018