Eduardo Aguirre se convierte en el máximo goleador de Toulon

Eduardo Aguirre fue uno de los jugadores que más llamó la atención durante su participación con la Selección mexicana en el Torneo Esperanzas de Toulon 2018, mismo en donde se convirtió en el máximo goleador al sumar siete tantos a lo largo de la competencia.

El joven azteca de 19 años de edad fue el futbolista que más goles logró sumar, además de ser el único que marcó un Hat-Trick, con el cual venció a Escocia y metió a México en la Final.

Te puede interesar: Diego Lainez es nombrado el mejor jugador de Toulon

Aguirre logró igualar la marca histórica de los siete goles que tenía Marco Fabián y Alan Shearer en Toulon, por lo que su nombre quedó plasmado dentro del torneo celebrado en Francia.

El cuadro dirigido por Marco Antonio Ruíz cayó por 1-2 frente a Inglaterra en la final del certamen.

Eduardo Aguirre finit meilleur buteur du Tournoi Maurice Revello 2018 avec 7 buts⚽️

The @miseleccionmx striker @Laloaguirre146 finishes as the top scorer of the @TournoiToulon 2018 with 7 goals⚽️

Cc @ClubSantos pic.twitter.com/P58nst7jUB

— Toulon Tournament (@TournoiToulon) June 9, 2018