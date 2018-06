Vamos a estar muy bien para el Mundial: Juan Carlos Osorio

La Selección mexicana fue derrotado por 2-0 ante Dinamarca durante su último partido de preparación previo al Mundial de Rusia 2018; sin embargo, Juan Carlos Osorio aseguró que su equipo ofreció un buen duelo y que les servirá para llegar de la mejor manera a su debut ante Alemania el próximo domingo 17 de junio.

"Me parece que fue una gran prueba, un buen juego para nosotros sobre el primer tiempo, fue muy parejo, incluso el inicio del segundo. Ellos (Dinamarca) se van arriba con un gol extraordinario el segundo no admite ninguna excusa me parece que fue un gran tarea y una gran prueba", aseguró el técnico colombiano en entrevista para TDN.

A su vez confirmó la presencia de Andrés Guardado y Héctor Moreno en la Copa del Mundo, afirmando que decidió darles medio tiempo a cada uno para ver como se sentían, ya que tenía aproximadamente cuatro semanas que no jugaban un partido de ese nivel.

SOBRE HÉCTOR HERRERA

Horas antes de que el Tricolor se enfrentara ante Dinamarca, la prensa mexicana dio a conocer que Héctor Herrera analizaba la opción de no asistir al Mundial, ya que se sentía incómodo tras lo sucedido con la fiesta que tuvieron algunos seleccionados el pasado sábado, a lo que Osorio negó rotundamente esa versión.

"Desconozco totalmente la versión, he hablado con él y se ve feliz de estar acá. Tuvo el día que era necesario para solucionar su situación personal, hasta donde yo tengo entendido se queda, nunca me ha manifestado lo contrario y desconozco otra versión", finalizó el colombiano.

